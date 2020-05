Solgte unna aksjer for 215 millioner kroner

Etter børsens stengetid onsdag ble det kjent at en gruppe finansielle investorer vurderte å selge alle aksjene sine i Hafnia Tankers. Meglerhusene Pareto Securities og SEB var hentet inn for å gjøre jobben.

Nå er det klart at aksjeposten på litt over 11,3 millioner aksjer, som representerer rundt 3,1 prosent av selskapets utestående aksjer, ble solgt for 19 kroner stykket.

Selgerne innkasserte litt over 215 millioner kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 20,45 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 7,4 millioner kroner.