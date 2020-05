Diana Shipping tapte en milliard i første kvartal etter store nedskrivninger

Det Athen-baserte, New York-noterte tørrlastrederiet Diana Shipping, som også har et obligasjonslån notert på Oslo Børs, gikk med et underskudd på 102,8 millioner dollar etter skatt i første kvartal, fremgår det av rederiets kvartalsrapport.

Det tilsvarer rundt 1,05 milliarder kroner.

Tapet inkluderer nedskrivninger på 93,1 millioner dollar, cirka 950 millioner kroner.

I første kvartal i fjor gikk Diana Shipping med et overskudd på 3,0 millioner dollar, et resultat som inkluderte 4,8 millioner dollar i nedskrivninger.

Rederiets resultat pr. aksje i første kvartal i år endte på minus 1,21 dollar pr. aksje, mot pluss 0,02 dollar pr. aksje i fjor. Justert for nedskrivningene var inntjeningen pr. aksje 0,13 dollar nå, mot 0,07 dollar pr. aksje i pluss for ett år siden.

Lavere rater, lavere inntekter

Befraktningsinntektene i første kvartal beløp seg til 43,8 millioner dollar, ned fra 60,3 millioner i første kvartal 2019.

Selskapet forklarer inntektsnedgangen med lavere oppnådde befraktningsrater for rederiets flåte i perioden.

I tillegg peker Diana på at selskapet kvittet seg med ett fartøy nå i første kvartal og seks fartøyer i løpet av fjoråret.



Rederiet hadde pr. 4. mai en flåte bestående av 41 tørrlastfartøyer.

Negativt 2019

I 2019 gikk Diana Shipping med et samlet underskudd på 10,5 millioner dollar, tynget av totale nedskrivninger på 14,0 millioner dollar.

Befraktningsinntektene i fjor var på tilsammen 220,7 millioner dollar, mot 226,2 millioner i 2018.

Resultatet i 2018 var positivt på 16,6 millioner dollar.