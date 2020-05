Fire av seks anbefaler kjøp av BW LPG

BW LPG ventes å legge frem et driftsresultat på 107 millioner dollar av time charter-inntekter på 173 millioner dollar for første kvartal 2020, ifølge gjennomsnittet av estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

EBITDA estimeres til 141 millioner dollar, mens nettoresultatet ventes å bli 95 millioner dollar.

Av seks analytikerne som har oppgitt anbefaling på aksjen har fire kjøpsanbefaling, mens to har hold-anbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 44 kroner, varierende mellom 35 og 60 kroner.

Deltagere: Arctic Securities, Cleaves Securities, Danske Bank Markets, DNB Markets, Kepler Cheuvreux og SEB Equities.

BW LPG offentliggjør rapporten for første kvartal 2020 tirsdag 26. mai rundt klokken 08:00. Webcast klokken 14:00.