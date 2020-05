Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities: – Selg tankaksjene

Allerede i påsken nedgraderte analysesjef Jakim Hannisdahl i Cleaves Securities oljetank fra en «kjøp» til en «hold»- anbefaling. Onsdag kveld publiserte meglerhuset en ny 127-siders analyse med tittelen «Back to reality», her nedgraderes oljetank til en salgsanbefaling.

Den rekordlave oljeetterspørselen som følge av coronapandemien, de breddfulle oljelagrene og at Opec-landene kom til enighet om et produksjonskutt i påsken har eliminert etterspørselen etter tankskip for transport. Dermed gjenstod bruken av tankskip til lagring.

Hannisdahl fremhever at oljemarkedet er i ferd med å gjenfinne balansen raskere enn ventet, noe som har ført til at bruken av tankskip som flytende oljelagre i stor grad er falt bort.

For tankrederiene Cleaves følger ser meglerhuset en gjennomsnittlig nedside på 31-32 prosent. Det største nedsidepotensialet, på 66 prosent, ser de i Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers hvor det nye kursmålet er satt til 1,16 dollar. Det eneste selskapet Cleaves ikke har en salgsanbefaling på er ADS Crude Carriers, som er nedgradert fra «kjøp» til «hold».

Supersyklus i 2023

Hannisdahl mener det eneste som redder segmentet fra en potensielt største nedturen på flere tiår er at det ikke har vært kontrahert færre nybygg i verftenes ordrebøker siden 1996.

«Dermed venter vi et sterkt comeback i etterspørselen etter oljetankskip i 2023, som opp mot lav flåtevekst kan dytte inntjeningen inn i en ny supersyklus», skriver Hannisdahl i rapporten.