BW LPG-analytikere spente på utbytte og utsikter

BW LPG legger i morgen frem sine tall for første kvartal.

Analytikere TDN Direkt har snakket med trekker frem utbyttet som et viktig tema, i tillegg til guidingen og markedsutsiktene.

Bortfall fra Midtøsten

Infront-konsensus basert på tilbakemeldinger fra seks analytikere peker mot et kvartalsutbytte på 0,31 dollar per aksje i kvartalet, mot 0,41 dollar i kvartalet før og null i samme periode i fjor.

– Det er ikke noe katastrofemarked, og du får noen nye båter underveis her, men du får potensielt et bortfall av produkt fra Midtøsten fordi det blir lavere produksjon derfra. Så alt i alt kan man si at det kan bli litt mer utfordrende enn hva man trodde for ikke så altfor lenge siden, sier Danske Bank Markets-analytiker Anders Redigh Karlsen til nyhetsbyrået.

Ingen kan erstatte USA

Karlsen mener at fallende amerikansk eksport er en risikofaktor, selv om tall fra amerikanske energimyndigheter peker mot en årlig LPG-eksport ut av USA omtrent på nivå med slutten av fjoråret (på 12 måneders rullerende basis).

– Man må ha i bakhodet at det er blitt et annerledes marked enn hva det var, og ikke minst at USA har blitt den store eksportøren. Hvis etterspørselen skal holde seg der den er per i dag, er det ikke noen andre til å erstatte amerikansk produksjon. Det kan trekke litt i andre retningen. Jeg tror utsiktene i morgen er viktigere enn mye annet, sier han til TDN Direkt.

BW LPG stiger 2,2 prosent til 32,86 kroner på Oslo Børs mandag ettermiddag.