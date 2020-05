Venter opptur for Avance

TDN Direkt har hentet inn estimater fra syv analytikere, og snittet av dem tror Avance Gas vil oppnå t/c-inntekter på 48 millioner dollar i første kvartal. En oppgang på 34 millioner dollar fra samme periode i 2019.

Ebitda av t/c-inntektene blir anslått at vil komme på 37 millioner dollar, opp fra 3 året før. Mens driftsresultatet er ventet å komme på 27 millioner. Også det opp fra minus 8 millioner dollar.

Nettoresultat for årets tre første måneder forventer analytikerne vil lande på 20 millioner dollar. Det høyeste estimatet her var på 29 millioner, mens det laveste var på 10. I fjor oppnådd Avance Gas et nettoresultat på minus 15 millioner dollar i første kvartal.

Fire sier kjøp

Videre ventes det at t/c-inntektene på årsbasis vil gå noe ned, til 169 millioner, mot 174 millioner dollar i 2019. Og at de inntektene bare vil falle ytterligere i 2021 og 2022 til henholdsvis 130 og 129 millioner dollar.

Av de syv analytikerne TDN Direkt har hentet estimater fra er det fire som har kjøpsanbefaling på Avance-aksjen, mens to har hold. Kursmålet går fra 24 kroner pr. aksje til 50 kroner pr. aksje.

Avance Gas-aksjen er opp 4,49 prosent og blir handlet for 20,50 kroner pr. aksje like før børsslutt mandag.