Cash is king for BW LPG

Høyere spotrater og høyere flåteutnyttelse preger kvartalsrapporten fra BW LPG.

Rederiet oppnådde VLGC-rater på 42.300 dollar i kvartalet, mot 15.100 dollar i første kvartal 2019. TCE-inntektene (time charter equivalents) kom inn på 162,0 millioner dollar, opp fra 60,2 millioner dollar i første kvartal i fjor.

TCE-oppgangen sørget for at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) steg fra 20,7 millioner dollar i første kvartal i fjor til 126,3 millioner dollar i samme periode i år.

Cash is king – utbyttet skuffer

Netto kontantstrøm fra driften kom inn på 141,6 millioner dollar i kvartalet, opp fra 35,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

På forhånd ble utbyttet trakk analytikerne frem utbyttet som et viktig tema, og Infront-konsensus basert på tilbakemeldinger fra seks analytikere pekte mot et kvartalsutbytte på 0,31 dollar per aksje i kvartalet.

Her leverer rederiet under forventning, ved å erklære et utbytte på 0,20 dollar.

Øyner svakhet på litt sikt

Analytikerne var på forhånd også spente på utsiktene fremover, og på kort sikt (andre kvartal 2020) ser rederiet støtte for ratene i blant annet lagerbygging og sterkere etterspørsel fra Asia.

På mellomlang sikt (ut 2021) venter BW LPG et press nedover på flåteutnyttelsen, og forklarer dette med svakere utsikter for LPG-produksjon og høyere ordrebøker.

Men dette kan ifølge rederiet endre seg til det positive om oljeprisene skulle ta seg opp igjen.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

BW LPG (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 228,7 98,3 Driftsresultat (EBIT) 93,4 (9,3) Resultat før skatt 80,9 (23,4) Resultat etter skatt 80,6 (23,5)