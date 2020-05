Venter smell for Fredriksen-selskap

Det er ventet at Golden Ocean vil få ebitda på 13 millioner dollar i første kvartal. Noe som vil være en tilbakegang på 18 millioner dollar fra samme periode året før. Det kommer frem av estimater TDN Direkt har hentet fra ni analytikere.

Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby i Fearnley Securities forventer at Golden Ocean har utsatt etterinstalleringer av scrubbere, slik som flere selskaper i bransjen har gjort. Tørrlastrederiene er i mye bedre tilstand nå enn i 2016, mener Fearnley-analytikerne.

Fearnley Securities er optimistiske på Golden Oceans vegne og tror på en ebitda på 22 millioner dollar.

Litt mer skeptiske er Kepler Cheuvreux. Meglerhuset tror på en ebitda på 10,1 milloner dollar i første kvartal for Golden Ocean.

Kepler Cheuvreux nedgraderte Golden Ocean-aksjen til hold tidligere i mai, med et kursmål på 35 kroner pr. aksje. Lave rater, fallende flåteutnyttelse og bekymring for den globale kulletterspørselen, i tillegg til en ny bølge med covid-19, gjorde at meglerhuset skrudde ned forventningene innen tørrlast.