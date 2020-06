Stordalen lemper ut aksjer

Petter A. Stordalens selskap Strawberry solgte onsdag 11.216.756 aksjer i Awilco LNG. Etter denne transaksjonen har ikke Strawberry Capital flere aksjer i det børsnoterte gassrederiet, der det var nest største eier med sin post på 8,46 prosent. Størst er Awilhelmsens selskap Awilco, som har 38,56 prosent.

Onsdag ettermiddag ble Awilco LNG-aksjen omsatt for 1,20 kroner, hvilket gir rederiet en markedsverdi på knappe 160 millioner kroner.

Blant gründerne

Vel 11,2 millioner aksjer, tilsvarende Strawberrys aksjepost, skal imidlertid ifølge Infront være omsatt til kurs 1 krone onsdag ettermiddag.

Awilco LNG er en av årets store tapere på Oslo Børs. Hittil i år har aksjen falt hele 62,5 prosent.

Stordalen var med på etableringen av rederiet sammen med Øystein Stray Spetalen, Harald Moræus Hanssen og den familieeide Awilhelmsen-gruppen for ni år siden.

I løpet av vinteren 2011 kjøpte de tre store tankskip for frakt av flytende naturgass til en samlet prislapp på 80 millioner dollar og bestilte to nye LNG-skip fra Daewoo-verftet for levering i 2013. Disse kostet cirka 200 millioner dollar pr. stykk.

Har solgt flere poster

Coronakrisen har rammet hotellkongen knallhardt, og han har i våres solgt flere aksjeposter for å styrke kontantbeholdningen. Som eier av Choice-hotellene, deleier i Ving og aksjonær i Hurtigruten har Stordalen en gjeld på 10 milliarder, skrev NRK nylig.

«Jeg har en uke som jeg helst ikke vil ha igjen. Jeg svetter om natten og sover dårlig. Det som skjer er at jeg ser inn i et svært svart hull av alt det som så bra ut», sa Stordalen på Lindmo-programmet som ble sendt 1. mai.

Han har uttalt på sin egen podcast «Stormkast» at målet er at alle selskapene hans skal komme gjennom krisen.

Strawberry Capital eies 95 prosent av Stordalen, mens Kenneth Jarl Andersen eier de resterende fem prosentene.

Kapital anslo i fjor høst at Stordalen hadde en nettoformue på 26 milliarder kroner i 2019.