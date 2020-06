Negativt resultat i 1. kvartal - skylder på rentefall

Flex LNG leverte et resultat etter skatt på minus 14,8 milllioner dollar i årets første kvartal sammenlignet med et overskudd på 23,8 mill. dollar fra 4. kvartal 2019, melder selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

Tap pr. aksje beløp seg til 0,27 dollar, sammenlignet med en inntjening på 0,44 dollar pr. aksje i forrige kvartal.

– LNG-markedet har vært veldig utfordrende i år på grunn av nok en mild vinter og den globale covid-19-pandemien, i tillegg til globalt fall i rentenivået. Vi har vært vitne til enestående fall i etterspørselen på grunn av nedstegninger av flere store økonomier, og mer spesifikt stenging av shipping på grunn av historisk lave gasspriser, sier Øystein M. Kalleklev, adm. direktør i Flex LNG.

Renteutfordringer

Selskapet hadde urealiserte tap på 22 mill. dollar knyttet til fastrenteavtaler og fall i rentenivået.

– Vi har ca 50 prosent av banklån hedget for rentebevegelser, sier Kalleklev til Finansavisen.

– Det er også 2 mill. dollar knyttet til urealisert valutatap på kroner vs. dollar som følge av dollaren ble veldig sterk i 1. kvartal. Dette har reversert seg den siste tiden. Justert for slike non cash urealiserte poster var resultatet på 9,3 mill. dollar og i tråd med den underliggende kontantstrømmen så det er vi faktisk veldig fornøyd med, sier Kalleklev.

Fått på plass finansiering

– Videre er vi i dag glade for å kunngjøre å ha fått på plass 281 millioner dollar i langsiktig finansiering for de to gjenværende nybyggene som skal finansieres. Flex LNG er således godt kapitalisert med 121 mill. dollar i kontanter. I tillegg er 910 mill. dollar i finansiering på plass for de 937 mill. dollar i gjenværende kapital knyttet til syv nybygg som skal leveres i løpet av de neste tolv månedene, fortsetter han.

– Selv om utsiktene for LNG-skipsfart på kort sikt er utfordrende, forblir de langsiktige utsiktene for LNG veldig attraktive ettersom verden vender mot renere energi, med LNG som tilbyr billige og rikelig med forsyninger som fortrenger kull og diesel.

Flex LNG (Mill. USD) 1. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 38,2 51,9 Driftsresultat 19,3 32,9 Resultat før skatt -14,9 24,0 Resultat etter skatt -14,8 23,8