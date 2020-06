Beste kvartal noensinne

ADS Crude Carriers leverte et kanonresultat i årets første kvartal og mer enn doblet inntektene. Resultatet etter skatt bykset oppover fra 1,8 mill. dollar i 1. kvartal i fjor til 10,8 mill. dollar i år, melder selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

– Selskapet hadde sitt sterkeste kvartal noensinne og oppnådde en gjennomsnittlig dagsrate på omtrent 71.000 dollar, et nettoresultat på 10,8 mill. dollar og en inntjening pr. aksje på 0,46 dollar. Vi fortsatte den gode utviklingen inn i andre kvartal og har sikret ordreboken for fremtidige perioder på lønnsomme nivåer, sier Bjørn Tore Larsen, styreleder i ADS Crude Carriers.

Utbyttefest

– Selskapets styre vil dele ut totalt 10,5 mill. dollar, eller mer enn 97 prosent av inntektene for kvartalet. I henhold til selskapets skipslånsfasilitet kreves det 3,5 mill. dollar for å forskuddsbetale gjeld, og de resterende 7,0 mill. dollar vil bli utbetalt til aksjonærene som utbytte. Utbyttet per aksje er 0,30 dollar, fortsetter Larsen.

Samtidig peker styrelederen på usikkerheten i tankmarkedet.

– Tankmarkedet er ustabilt og vanskelig å forutsi. Vi fokuserer på det vi kan kontrollere, nemlig å operere skipene våre til høyest mulig standard, og å følge forpliktelsen til å levere utbytte til aksjonærene.