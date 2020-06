DNB Markets anbefaler fire tankaksjer

DNB Markets er bull på tank og oppgraderer tankaksjer til kjøp fra hold. Kursmålene justeres også opp, ifølge en sektorrapport fra meglerhuset torsdag.

Meglerhuset oppgraderer aksjene fordi det ser ut til at de globale oljelagre ser ut til å fylles kun 25 prosent av hva DNB-analytikerne tidligere fryktet.

I tillegg ventes det at bedringen i oljeetterspørsel og oljeprisene vil gi et oppsidepotensial i deres prognoser når volumene fra Opec+ henter seg inn, ifølge TDN Direkt.

Hard medfart

Det har vært en turbulent tid med høy volatilitet for tankrederiene de siste månedene. Frontline har gått opp og ned som en jojo helt siden coronakrisen inntraff i februar.

Mai har vist å seg å være en spesielt dårlig måned med lave rater, men aksjekursen har tatt seg opp mot slutten av måneden. I skrivende stund handles Frontline opp 5,68 prosent til 91,20 kroner på Oslo Børs.

DNB Markets nedjusterer også rate-estimatene for VLCCer til 54.000 dollar pr dag for 2020, fra tidligere 69.000 dollar pr dag. Ratene for de kommende årene blir også nedjustert.

Oversikt over meglerhusets anbefalinger og kursmål: