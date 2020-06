Danske Bank og Kepler Cheuvreux nedjusterer Golden Ocean

Kepler Cheuvreux justerer ned kursmålet på Golden Ocean til 30 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt. Meglerhuset hadde tidligere et kursmål på 35 kroner pr. aksje, og nedgraderte Golden Ocean-aksjen i begynnelsen av mai fra kjøp til hold.

Kepler Cheuvreux hadde i utgangspunktet ventet at Fredriksen-rederiet ville få et EBITDA på 10,1 millioner dollar i først kvartal. Og selv om Golden Ocean fikk 12,3 millioner i EBITDA i løpet av årets tre første måneder, blir kursmålet justert ned som en følge av at man forventer at opex- og rentekostnadene vil øke.

Ifølge TDN Direkt frykter meglerhuset at rederiet kan få et likviditetsbehov allerede i tredjekvartal.

Holder på kjøp-anbefaling

Et annet meglerhus som kutter i kursmålet til Golden Ocean er Danske Bank. De har en kjøp-anbefaling som de holder på, men justerer ned kursmålet fra 42 kroner til 40 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Danskene skriver i en oppdatering torsdag at de mener det er fornuftig å droppe utbytte, og at de tror investeringer fra det offentlige etter pandemien kan være med på å styrke tørrlastetterspørslen.

Clarksons Platou Securities holder på både kursmålet på 40 kroner pr. aksje og på kjøp-anbefalingen sin, men sier at de ser en stor potensiell oppside i en forventet innhenting i tørrlastmarkedet i løpet av året.

Golden Ocean var rundt klokken 11 torsdag ned 1,09 prosent og ble handlet for 32,74 kroner pr. aksje på Oslo Børs.