Pareto Securities: Ytterligere en laber dag for Capesize

Capesize-raten lå onsdag på 3.786 dollar pr. dag, ifølge en liste fra Arctic Securities, ned 8,1 prosent sammenlignet med dagen før, skriver TDN Direkt.

Capesize-ratene er ned om lag 54 prosent den seneste måneden, og på svært lave nivåer i historisk sammenheng. Til sammenligning er ifølge Kepler Cheuvreux kontant breakeven for capesize-skip på rundt 13.000 dollar pr. dag.

Pareto Securities skriver ifølge nyhetsbyrået i en rapport torsdag at det er en ytterligere laber dag for Capesize, hvor økningen alle venter fordi Vale vil måtte øke volumene for å møte guidingen sin åpenbart ikke skjer ennå.

Clarkson Platou Securities mener på sin side Brasils problem med å øke jernmalmproduksjonen og eksport hindrer en meningsfull støtte til Capesize-markedet.

Arrow Shipbroking Group skriver i en rapport onsdag kveld at aktiviteten er samlet sett avtagende og at det ikke er ventet store endringer i resten av uken.

Ifølge Financial Times (FT) er Kina ventet å innføre restriksjoner på kullimport i et forsøk på å fremme forbruk av innenlandsprodusert kull, og viser til uttalelser fra analytikere og tradere, skriver TDN Direkt.

Markedsaktører mener det er sannsynlig at Beijing vil innføre restriksjoner som gjør det vanskeligere eller dyrere å importere termisk kull.