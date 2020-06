Knallrødt i Jinhui

Coronakrisen får mye av skylden for et svakt første kvartal for tørrlastrederiet Jinhui.

Gjennomsnittlig TCE-rate i kvartalet kom inn på 5.349 dollar, tilsvarende 30 prosent nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Flåteutnyttelsen falt fra 99 til 96 prosent.

Posten andre driftskostnader gikk fra 1,2 til 11,0 millioner dollar, og henger sammen med et 9,7 millioner dollar i urealisert tap på finansielle eiendeler.

Jinhui Shipping and Transport (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 9,2 12,8 Driftsresultat (17,3) 2,9 Resultat før skatt (18,4) 2,0 Resultat etter skatt (18,4)

2,0