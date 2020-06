Rekyl i tørrlastratene etter et par dager med nedgang

Tørrlastratene stiger igjen fredag, etter fall onsdag og torsdag.

Tørrlastindeksen Baltic Dry er opp 3,1 prosent til 504 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange.

Fredag for en uke siden ble indeksen rapportert til 487 poeng. For to uker siden var den helt nede i 393 poeng, det laveste nivået siden mars 2016.

3 av 4 peker oppover

Fredag er tre av fire segmenter med på oppturen, ifølge TDN Direkt:

Capesize-ratene peker opp 4,4 prosent til et snitt på 3.369 dollar pr. dag.

Panamax-ratene er opp 6,0 prosent til et gjennomsnitt på 5.453 dollar pr. dag.

Handysize-ratene stiger 2,3 prosent til 2.909 dollar pr. dag i snitt.

Supramax-ratene rapporteres ned 0,3 prosent til 5.505 dollar pr. dag i snitt.

12 år gammel rekord

Baltic Dry-indeksens historiske toppnivå er fra 20. mai 2008, da indeksen nådde 11.793 poeng.

I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry-indeksen ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.