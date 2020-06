Sabler kursmålet på Fredriksen og Fredly-aksjer

John Fredriksen, største aksjonær i Frontline, og Arne Fredly, største eier i Hunter, må se tankaksjene nedjusteres.

Fearnley Securities-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby nedgraderer tankaksjer på Oslo Børs fra kjøp til selg eller hold, og gjentar en hold-anbefaling på Hafnia.

Det fremgår av meglerhusets oppdatering «Gone for the summer» TDN referer til.

Oljemarkedet begynner å finne fotfeste igjen og Fearnley Securities avlyser en siste kraftig oppgang i ratene. Nå venter meglerhuset isteden at VLCC-ratene vil være på 20.000 dollar-nivået i mye av tredje kvartal og 43.000 dollar pr dag i det siste kvartalet av året.

«Utsiktene på mellomlang sikt ser imidlertid bedre ut, ettersom oljeproduksjon begynner å komme tilbake og lagrene returnerer til nivåer på linje med gjennomsnittet de siste fem årene raskere enn fryktet», skriver analytikerne.

Videre pekes det på en rekordlav ordrebok og et stort utfasingspotensial av skip.

«Vi nedjusterer rate-estimatene for 2020 med 7 prosent i gjennomsnitt samtidig som at vi forlater 2021/2022-estimatene uendret. For øyeblikket vil vi argumentere for at det er noe nedsiderisiko på 2021-estimatene, men oppside på 2022», skriver Fjermestad og Jarlsby.

Oversikt over meglerhusets anbefalinger og kursmål: