– Fraktvolmene er halvert i 2. kvartal

Bilskipsrederiene er hardt rammet av covid-19-pandemien, som har ført til et kraftig fall i nybilsalget og skapt problemer for flere av de store bilprodusentene i verden. Onsdag ble det kjent at Andreas Enger fra september tar over som toppsjef i Höegh Autoliners etter Leif Höegh-veteranen, Thor Jørgen Guttormsen. Enger, som tidligere blant annet har vært partner i både Deloitte og McKinsey, har det seneste drøye året først vært rådgiver og deretter finansdirektør i Höegh Autoliners.

– Dette er en planlagt sak. Jeg har jobbet tett med Thor Jørgen i et år nå og vi hadde lagt bak oss to svært gode kvartaler før coronaen kom, sier Enger.

Store tap

Höegh Autoliners fikk et underskudd på hele 57,6 millioner dollar i fjor og det var fjerde året på rad bilskiprederiet rapporterte minustall. Akkumulert har rederiet tapt 441,5 millioner dollar i seksårsperioden 2014-2019.

– Vi la et omfattende omstillingsprogram i fjor høst og etter et godt fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år lå vi i rute til en resultatforbedring på over 50 millioner dollar. Vi hadde jobbet beinhardt og gjort betydelige besparelser på kostnadssiden og tilpasninger på flåten.

Höegh Autoliners hadde ifølge Enger svært godt driv ut mars, men i april og mai har markedet mildt sagt vært krevende.

– Fraktvolumene i andre kvartal er halvert og det er ingen tvil om at kommer til å bli svært tøft fremover. Vi er på et punkt av maksimal usikkerhet, men vi nyter fortsatt godt av de tilpasningene vi gjorde i fjor høst. Likviditeten er fortsatt god og vi tror at bunnen nå kan være nådd. Vi har tendenser til at volumene er på vei oppover igjen, riktignok fra svært lave nivåer.

Skip i opplag

Höegh Autoliners har en flåte på 44 skip etter at den aktive flåten ble redusert med åtte skip i løpet av fjoråret. Et par av skipene ligger i dag i opplag og det vil ifølge Andreas Enger kunne bli flere som havner i opplagsbøyene.

– Det er mange rederier som vil måtte komme til å legge skip i opplag og vi er nok et av dem. Hvor mange det kommer til å bli er det umulig å si noe sikkert om, men på kort sikt har vi overkapasitet på flåtesiden, sier han.