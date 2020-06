Tvangssalg i kinesisk-eid selskap skal gi deloppgjør for Spar Shipping

FRAKTER TØRRLASTVARER: Eide Knudsens rederi Spar Shipping driver 24 bulkcarriere på mellom 53.000 og 64.000 dødvekttonn. Betalingsmislighold fra en kinesisk kunde for snart ti år siden ender nå opp med at en aksjepost blir tvangssolgt i Norge for å dekke deler av kravet.

FRAKTER TØRRLASTVARER: Eide Knudsens rederi Spar Shipping driver 24 bulkcarriere på mellom 53.000 og 64.000 dødvekttonn. Betalingsmislighold fra en kinesisk kunde for snart ti år siden ender nå opp med at en aksjepost blir tvangssolgt i Norge for å dekke deler av kravet. Foto: Spar Shipping

Namsfogden har engasjert meglerhuset SpareBank 1 Markets til å bistå med å finne en kjøper.

Gjennom tørrlastrederiet Spar Shipping har Eide Knudsen-familien i Bergen et stort krav mot Blystads kinesiske medeier Lotus Marine AS. Det eies 60 prosent av Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. og 40 prosent av Oceanus (Luxembourg) S.A.R.L.

Lotus Marine eier på sin side 33,33 prosent i tungtransportrederiet Offshore Heavy Transport.

Spar Shipping har i en årrekke forsøkt å inndrive et utestående krav med hovedstol på 25,3 millioner dollar (240 millioner kroner) mot kinesiske Grand China Logistics Holding (Group) Co Ltd.

LITE PRANGENDE LOKALER: Spar Shipping har lokaler i samme bygg som Spar Kjøp på Kokstad i Bergen. Foto: Bjørn Segrov

Bekrefter oppdraget

Trass i flere rettskraftige dommer har Grand China, som er en del av konglomeratet HNA Group, unnlatt å betale. Medregnet påløpte renter overstiger kravet, som stammer fra en misligholdt leieavtale for flere Spar-skip, nå 30 millioner dollar med god margin.

Spar Shipping har arrest i Grand Chinas eierpost i Lotus Marine som sikkerhet for sitt krav.

Namsfogden opplyser at man er i gang med salget og at SpareBank 1 Markets er gitt i oppdrag å bistå med prosessen.

– Interessenter må derfor henvende seg dit. Vi har ingen ytterligere kommentar på det nåværende tidspunktet, skriver namsfogd Alexander Dey i Oslo i en epost til Finansavisen.

Corporatesjef Ove Gusevik i SpareBank 1 Markets bekrefter at meglerhuset er engasjert til å bistå med salg av aksjemajoriteten i Lotus Marine.

– Det stemmer, vi har fått et oppdrag av Namsmannen i denne saken. Det er imidlertid i en tidlig fase, og vi har derfor ikke så mye mer å meddele akkurat nå, sier Gusevik.

Omregnet tilsvarer aksjeposten som skal selges cirka 20 prosent av eierskapet i Offshore Heavy Transport.

Skipsreder Arne Blystad, som har aksjemajoriteten i Offshore Heavy Transport, ville torsdag ikke kommentere denne saken.

Adm. direktør Jarle Ellefsen i Spar Shipping sier at «vi er svært glad for at prosessen endelig er kommet i gang. Spars mål har vært å få inndekning for de tap man har lidt».

LANG PENGEJAKT: Tom Eide Knudsen (bildet) eier Spar Shipping sammen med broren Iwan. Foto: West Coast Invest

Først arrest, så utlegg

Eide Knudsen-familiens tørrlastrederi gikk i februar 2012 til det skritt å ta arrest i 60 prosent av aksjene i Offshore Heavy Transport, som senere endret navnet til Lotus Marine. Med en rettskraftig dom fra England ble arresten omgjort til utlegg.

Grand China sitter ifølge aksjonærlisten med 60 prosent av aksjene i Lotus Marine.

Lotus Marine vedtok 30. januar et ekstraordinært utbytte på 81 millioner kroner, hvorav namsfogden krever at 60 prosent, tilsvarende 48,6 millioner kroner, overføres til Spar Shipping.

Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. hadde garantert for en misligholdt leieavtale for tre av Spar Shippings skip. I 2015 avsa High Court i London dom i Spars favør. Også dommen i The Court of Appeal i London ga rederiet i Bergen og Eide Knudsen fullt medhold. Ytterligere anke ble avslått.

Kravet har sammenheng med fraktkontrakter som Spar Shipping i mars 2010 inngikk med Grand China Shipping i Hongkong for tørrlastskipene «Spar Capella», «Spar Vega» og «Spar Draco». Grand China gjorde ikke opp for seg i henhold til avtalene.

Det endte med at Spar høsten 2011 måtte ta skipene tilbake. Da var det fire år igjen av to av leieavtalene. To av skipene var leid inn for perioder på fem år, det tredje i tre år.

SKAL FINNE KJØPER: Corporatesjef Ove Gusevik. Foto: Iván Kverme

Mistet kontrollen

Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. kom inn på eiersiden i Blystads Offshore Heavy Transport i 2010, da selskapet kjøpte 60 prosent av eierskapet for 150 millioner dollar. Avtalen inneholdt en opsjon som ga Blystad anledning til å selge de resterende 40 prosentene til kineserne for 100 millioner dollar.

Blystad tok imidlertid tilbake kontrollen med rederiet i 2012 gjennom en arrangert tvangssalgsprosess. Etter en reorganisering av eierskapet i nye Offshore Heavy Transport ble Lotus Marine sittende med en tredjedel av aksjene i tungtransportrederiet.

Eierfordelingen i Lotus Marine er 60/40 Grand China, med HNA-eide Oceanus Luxembourg som 40 prosentseier.

I 2018 hadde Offshore Heavy Transport brutto fraktinntekter på 56,5 millioner dollar. På timecharter-basis endte inntektene på 25,6 millioner dollar.

Ved årsskiftet 2018/19 hadde tungtransportrederiet en bokført egenkapital på 177 millioner dollar, tilsvarende en egenkapitalandel på 92 prosent.



Selskapet eier fem tungtransportskip og har et nytt spesialfartøy under bygging i Kina for levering i 2021. «Alfa Lift» blir på 48.000 dødvekttonn og vil ha kraner med stor løftekapasitet og over 12.000 kvadratmeter dekksplass.

Prisen på spesialskipet er tidligere opplyst å bli cirka 200 millioner dollar, tilsvarende nesten 1,9 milliarder kroner.

MAJORITETSEIER: Arne Blystad eier to tredjedeler av aksjene i Offshore Heavy Transport. Nå kan han få en ny medeier i rederiet som følge av det planlagte tvangssalget av aksjer tilsvarende 20 prosent. Foto: Ole Christian Rønning

Nytt Spar-pluss

Spar Shipping eier en flåte på 24 bulkcarriere på mellom 53.000 og 64.000 dødvekttonn og seilte inn et resultat før skatt på 54 millioner kroner i fjor, mot 79 millioner kroner i 2018.

Tradisjonelt har rederiet vært tonnasjeleverandør av egne bulkskip for utleie til solide befraktere. Det er fremdeles en viktig bærebjelke i Spar Shippings strategi.

I løpet av de siste par årene har imidlertid selskapet bygget opp en egen befraktningsfunksjon. Målet er å være ledende på drift og på resultatmargin før avskrivninger og finansposter – EBITDA – innen sin nisje.

Flåten er beskjeftiget i en kombinasjon av lange tidscertepartier med rate knyttet til indeks og spoteksponering gjennom kortere tidscertepartier.

Av årsberetningen fremgår det at fraktmarkedene har svekket seg kraftig og at prognosene fremover er høyst usikre som følge av coronaviruset. Pandemien har rammet etterspørselssiden for tørrbulkvarer så vel som valuta og kredittmarkeder.

«Det er altomfattende og bringer verdensøkonomien i knestående», skriver styret.

Men styret, som består av eierne Tom og Iwan Eide Knudsen og styreleder Dag Magne Vedvik, er betinget optimistisk i et lengre perspektiv og tror rederiet står godt rustet til å møte de utfordringer og muligheter som måtte komme.

SPAR SHIPPING (Mill. kr) 2019 2018 Brutto fraktinntekter 777,9 821,8 EBITDA 300,6 419,4 Driftsresultat 113,1 235,3 Resultat før skatt 54,1 79 Årsresultat 61,3 103 Egenkapital 1.509,3 1.440 Gjeld 1.399,3 1.507,9 Omløpsmidler 817,5 713,3

i