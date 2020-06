Pareto Securities' analysesjef: Markedet forblir under press

Oljetank-rederiene på Oslo Børs handles opp fredag. Tank-ratene forblir ifølge Arctic Securities under moderat nedsidepress samtidig som at spot-volumene forblir lave, skriver TDN Direkt

Ifølge en liste fra Pareto Securities ble VLCC-ratene (VLSFO) for TD3-ruten foregående handelsdag vurdert til 46.415 dollar pr. dag, en nedgang på 3,6 prosent på dagsbasis.

Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities skriver ifølge nyhetsbyrået i en rapport at markedet i Persiabukta forblir under press for VLCCere, men at havneutsettelser i Asia (Kina) og noe aktivitet i Atlanterhavet forhindrer ratene i å falle stort.

Dette er imidlertid ikke situasjonen for resten av tank-segmentene, med rater som faller i så å si alle segmenter, ifølge Haavaldsen.

«Svakt sentiment og oppbyggende tonnasjelister dytter ratene raskt mot kontant breakeven-nivåer, noe som ikke bør være uventet gitt tiden når vi skriver og nylige produksjonskutt», skriver han, ifølge TDN Direkt.

Hovedkilden

Fearnley Securities-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby skriver på sin side ifølge nyhetsbyrået at Persiabukta forblir hovedkilden bak fallet i ratene, men peker på at fortsatt sunn etterspørsel i Atlanterhavsbassenget har vært en formildende faktor.

«Fortsatt, posisjonslisten utvides og gitt utsiktene for juni-volumer fra Persiabukta, forventer vi at ratene vil fortsette å skifte videre nedover i ukene som kommer», heter det i en rapport fredag.

Frontline stiger i skrivende stund 4,8 prosent til 76,10 kroner.