Diana Shipping har gjennom et heleid datterselskap inngått en time charter-kontrakt med Uniper Global Commodities SE for det 2014-bygde Panamax-skipet «Atalandi» for en periode på minimum 13 måneder til maksimum 16 måneder.

Det fremgår av en melding fra rederiet fredag.

Bruttoraten er på 9.300 dollar pr dag, minus en kommisjon på fem prosent betalt til tredjeparter. Charter-perioden ventes å begynne 9. juni 2020, ifølge TDN Direkt.