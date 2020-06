Klaveness-tap på 290 mill. kroner

PANAMAX-VEKST: Torvald Klaveness Gruppens konsernsjef Lasse Kristoffersen gleder seg over at satsingen på tørrlastfart i panamax-segmentet er i vekst etter at det ble innledet et samarbeid med japanske Marubeni. I år tjener Gruppen penger på sin egen tørrlastoperatørvirksomhet. Foto: Eivind Yggeseth