Spår comeback for katastrofeaksjer

Höegh LNG og Flex LNG har falt med henholdsvis 57 og 45 prosent på Oslo Børs i inneværende år. Höegh LNG er ned hele 90 prosent siden toppnoteringen på 130,50 kroner tilbake i 2015, mens Flex LNG er ned 70 prosent siden aksjen toppet ut på 150 kroner i desember 2018.

Opptur

Fredag i forrige uke sendte shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux ut kjøpsanbefalinger på to utbombede LNG-aksjene. Fredag steg Höegh LNG-aksjen med pene seks prosent, mens den mandag ettermiddag var opp ytterligere 12,9 prosent. Flex LNG var mandag opp 7,5 prosent etter kun en beskjeden oppgang på fredag i forrige uke.

Fallet i LNG-aksjene de siste par årene, og særlig etter COVID-19, handler ifølge Haugen overordnet om det samme: frykt for strukturell overkapasitet.

– Over de siste årene er mye infrastruktur blitt bygget, både nedkjølings-, transport- og regassifiserings-kapasitet, og i kombinasjon med lav gassetterspørsel er LNG-prisene i spotmarkedet kommet ned til de laveste nivåene noensinne observert.

Bunnpunkt

Fra dagens veldig lave aksjepriser mener Kepler Cheuvreux-analytikeren at det egentlig kun er finansielle problemer i selskapene som kan berettige et ytterligere fall i aksjeverdiene.

– Finansielle problemer er selvsagt ikke en ukjent problemstilling for shippingselskaper, men det er altså her vi mener vi nå har kommet til et bunnpunkt. Flex sin moderne flåte vil antagelig tjene mer enn sin cash-break-even når andre skip taper penger og vi tror Høegh nå har gode sjanser for snarlig å bli tildelt flere kontrakter som da vil fjerne finansieringsrisikoen selskapet sliter med i markedet nå.

I dette perspektivet påpeker Petter Haugen at det også er viktig å ta med seg at naturgass antagelig er den eneste fossile energibæreren som vil spille en positive rolle i energiskiftet vi står oppi nå, særlig ved å erstatte kull.

– LNG ser ut til å utgjøre en betydelig andel av denne veksten i gassetterspørsel hvilket er oppbyggende for det lange perspektivet for sjøgående LNG-transport.

LANG KONTRAKTER: Höegh LNG jakter fortsatt lange kontrakter for tre av selskapets lagrings- og regassifiseringsskip. Foto: Höegh LNG Holdings

Stort potensial

Haugen tror at Flex LNG i løpet av de neste 12 månedene kan stige med i overkant av 60 prosent, mens han spår Höegh LNG opp nærmere 75 prosent.

– I dag kan man kjøpe Flex LNG med en implisitt skipspris som ligger om lag 20 prosent lavere enn nybyggprisen tilsier.

I regassfieringsmarkedet, hvor Höegh har sin hovedeksponering, tror han at de svært lave gassprisene kommer til å understøtte etterspørselen. Dette er hovedårsaken til at han tror denne aksjen kommer til stige tidligere og enda kraftigere enn Flex LNG.

– For sine åpne FSRU-er legger vi til grunn at Høegh kommer til å få 10 år lange kontrakter som hver bidrar med en årlig EBITDA på 27 millioner dollar. Fra et refinansieringsperspektiv bør slike kontrakter være undertegnet i løpet av 2021, men det er også en sjanse for at noen kontrakter kan bekreftes allerede i år. I så fall tror vi kursen her fint kan doble seg allerede i år, sier Petter Haugen.