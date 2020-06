Color Group utsetter avdrag på 200 mill.

Corona-19-pandemien har rammet Olav Nils Sundes Color Group og fergerederiet Color Line hardt. De fleste seilingene har vært innstilt siden midten av mars og inntektene er redusert med nærmere 90 prosent.

Mandag varslet Color Group at det er oppnådd enighet med selskapets banker og kredittinstitusjoner om seks måneders avdragsutsettelse med en likviditetseffekt på 200 millioner kroner.

Selskapet har opsjon på ytterligere seks måneders avdragsutsettelse på visse vilkår og har samtidig avtalt noen endringer i lånebetingelsene slik at man ikke kommer i brudd med disse. Endringene løper til og med 30. juni 2021.

Etter hva Finansavisen forstår er alle Color Groups banker med DNB og Nordea i spissen med på denne avtalen.

– Dette er den planen vi har lagt, sier finansdirektør Bjørn Paulsen i konsernspissen O.N. Sunde til Finansavisen.

2. juni tilbakebetalte Color Group et obligasjonslån på 441 millioner kroner. Ifølge Oslo Børs forfaller et annen obligasjonslån med et utestående beløp på 500 millioner kroner 17. desember i år.

Til sammen har Color Group utestående cirka tre milliarder kroner i obligasjonsmarkedet.

I slutten av april opptok Sunde-selskapet et obligasjonslån på 255 millioner med en løpetid på to og et halvt år. I september 2022 skal lånet tilbakebetales med 300 millioner kroner.

«Med dette låneopptaket vil ha god likviditet ut inneværende år og langt inn i 2021, uten at jeg vil være mer spesifikk nå», sa Paulsen da.

Gradvis gjenåpning

Color Line driver fergeruter mellom Oslo og Kiel og på strekningene Larvik–Hirtshals, Kristiansand–Hirtshals og Sandefjord–Strömstad.

Rederiet har iverksatt omfattende kostnadsreduserende tiltak ombord og på land i kjølvannet av nedstengningen av de ordinære seilingene til Sverige, Danmark og Tyskland. I underkant av 2.200 ansatte har vært permittert.

Color Group med datterselskaper er berettiget til økonomisk kompensasjon gjennom statens tiltakspakker.

Fraktvirksomheten er i perioden delvis opprettholdt med «Color Carrier» på linjen mellom Norge-Tyskland, og med «SuperSpeed 1» og «SuperSpeed 2» mellom Norge og Danmark.

Rederiet planlegger nå en gradvis oppstart for persontrafikk på samtlige ruter med vekt på ivaretagelse av smittevern både for passasjerer og selskapets ansatte.

Pr. i dag er planen en gradvis gjenopptagelse av de ordinære seilingene på strekningen Oslo-Kiel fra 17. juni og mellom Kristiansand og Hirtshals og Larvik-Hirtshals fra 15. juni.

I 2019 oppnådde Color Group et resultat før skatt på 274 millioner kroner, nær en halvering fra året før.