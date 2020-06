Forbereder å svarteliste opptil 50 tankskip

IKKE POPULÆR I USA: Venezuelas president Nicolas Maduro er ikke populær i USA. Amerikanerne har siktet han for "narkoterror".

Det amerikanske handelsdepartementet ved Office of Foreign Asset Control forbereder ifølge Wall Street Journal (WSJ), som viser til en kilde kjent med saken, å svarteliste opptil 50 tankskip for å ha jobbet med Maduro-regjeringen i Venezuela, skriver TDN Direkt.

WSJ skriver at Trump-administrasjonen, som utvider innsatsen for å stanse oljehandelen mellom Iran og Venezuela, forbereder nye sanksjoner mot en rekke tank-skip samtidig som at de presser selskaper som er assosiert med fartøyene, og viser til folk kjent med planene.

Tidligere fredag rapporterte Reuters at USA vurderte å innføre sanksjoner på en rekke tank-skip. Fire shipping-kilder fortalte nyhetsbyrået at de potensielle sanksjonene kan gjelde minst 40 skip, men at Trump-administrasjonen ikke hadde fattet en endelig beslutning ennå.

OFAC svartelistet tirsdag i forrige uke fire greske skip for å angivelig ha fraktet venezuelansk råolje, ifølge TDN Direkt.