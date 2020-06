Odfjell SE vil kvitte seg med mye gjeld

ODFJELL A OG B: Børsnoterte Odfjell opererer fortsatt med to aksjeklasser, og styreleder Laurence Ward Odfjell (til høyre) kontrollerer familiens interesser. Her sammen med konsernsjef Kristian V. Mørch, som de siste årene har ledet en omfattende ryddesjau i selskapet i Bergen.

ODFJELL A OG B: Børsnoterte Odfjell opererer fortsatt med to aksjeklasser, og styreleder Laurence Ward Odfjell (til høyre) kontrollerer familiens interesser. Her sammen med konsernsjef Kristian V. Mørch, som de siste årene har ledet en omfattende ryddesjau i selskapet i Bergen. Foto: Svein Lindin

Kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet Odfjell SE i Bergen har ambisjoner om å kutte gjelden fra dagens cirka 1,2 milliarder dollar til mellom 750 og 900 millioner dollar.

Samtidig skal egenkapitalandelen økes fra 27 prosent til mellom 30 og 40 prosent, og ikke falle under 28 prosent.

Det opplyste selskapets finansdirektør Terje Iversen på Odfjells kapitalmarkedsdag tirsdag.

Som et ledd i arbeidet med å nå målet vil Odfjell nedbetale gjeld og refinansiere lån for å redusere kapitalkostnadene.

Gjelden kan reduseres ved at overskudd og overskuddslikviditet brukes til å nedbetale gjeld fremfor å betales ut som dividende.

Samtidig vil kapitaldisiplin - rederiet har ingen planlagte tyngre investeringer - gjøre at kontanstrømmen fra driften kan benyttes til reduksjon av gjeld.

Odfjells flåtefornyelse er nå i ferd med å ferdigstilles med kun to resterende nybygg fra Hudong-verftet i Kina senere i år.

HAR EN PLAN: Odfjell SEs finansdirektør Terje Iversen lanserte ambisiøse planer på selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag. Foto: Odfjell SE

Rimeligere drift

Parallelt arbeides det med å redusere rederiets nødvendighetsrate for å drive kjemikalie- og produkttankskipene i flåten i kontantmessig balanse. Siden 2014 er Odfjells cash break-even rate redusert med nesten 20 prosent til 21.148 dollar pr. skip pr. dag.

Målet er at justeringer på kapitalstruktursiden skal redusere nødvendighetsraten til mellom 18.000 og 19.500 dollar pr. skip pr. dag.

Da vil Odfjell kunne operere skipene med fortjeneste selv i dårlige markeder, ifølge rederiet.

Iversen understreker at det avhenger av markedet hvor raskt dette målet kan nås. Men han venter å klare det i 2022 hvis rater og inntjening fortsetter på dagens nivåer resten av dette og neste år.

Selskapet ønsker på sikt også å komme i posisjon til å betale utbytte til aksjonærene, men på kapitalmarkedsdagen ble det understreket at tidspunktet avhenger av markedsutviklingen.

Merverdier i flåten

På Oslo Børs verdsettes Odfjell til 1.733 millioner kroner basert på handelen i de to aksjeklassene A og B en halv times tid etter at kapitalmarkedsdagen var avsluttet.

Dette er langt under det selskapet selv mener er de underliggende verdiene.

På Pareto-konferansen i september 2018 sa konsernsjef Kristian V. Mørch at Odfjell ble priset til en knapp tredjedel av de reelle, underliggende verdiene.

Da var børsverdien av Odfjells A- og B-aksjer tilsammen 2.341 millioner kroner, basert på en aksjekurs på 30 kroner for A- og 29 kroner for B-aksjen. Tirsdag formiddag var kursen på begge aksjeklassene 22 kroner.

Iversen mener nettoverdien av kjemikalietankflåten medregnet nybyggene i dagens marked er 551 millioner dollar, tilsvarende nesten 5,1 milliarder kroner.

Mindre pandemifrykt

Kjemikalietankdelen av Odfjell SE, Odfjell Tankers, leverte sterkere tall den første tremånedersperioden i år enn i fjerde kvartal og på samme tid i fjor. Rederiet fornyet fraktkontrakter til rater som lå 5-7 prosent høyere enn før mens coronaviruset herjet og verden var preget av mye usikkerhet.

Samtidig hadde pandemien begynt å påvirke lastemengdene i Odfjells volumkontrakter, noe som skapte usikkerhet for den videre markedsutviklingen.

«Jeg har aldri før i mine år i shipping sett et så uklart bilde», sa Kristian Mørch om utsiktene da han presenterte tallene.

På kapitalmarkedsdagen tirsdag sa han at frykten for pandemien er mindre nå.

– Vi ser at vi har en god plattform og at våre systemer fungerer. Jeg er reddere for hva som kommer etterpå enn for pandemien i seg selv, sier Mørch.

Tøft for sjøfolkene

For Odfjell, som for nær sagt alle rederier som driver utenriks sjøfart, har den største utfordringen i kjølvannet av nedstengningen i verden vært problemene med å gjennomføre mannskapsskifter på skipene.

Med strenge innreiserestriksjoner og manglende flyforbindelser har det ført til at mannskapet må fortsette å bli ombord langt utover sine avtalte arbeidsperioder.

– Våre sjøfolk og ansatte har gjort og gjør en fantastisk innsats under vanskelige forhold, sier Odfjell-sjefen.