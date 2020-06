Golden Energy Offshore forlenger charterkontrakt

Golden Energy Offshore Services har sikret en kontraktsforlengelse med Wintershall Dea Norge for Energy Swan, melder selskapet i en børsmelding onsdag.

Kontrakten er en direkte videreføring av charterkontrakten fra 2013.

PSV Energy Swan ble i 2013 chartret for en fast periode på 4 år, i tillegg til en valgfri periode (totalt 4 års opsjoner).

De to partene er nå blitt enige om at fartøyet vil forbli fast på charter i direkte fortsettelse for en ytterligere periode på 4 måneder, frem til 30 November 2020. Charterraten gjenspeiler markedsforholdene.