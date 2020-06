Hurtigruten sikret milliardlån

MILLIARDLÅN I BOKS: For Hurtigruten, her representert ved M/S Roald Amundsen.

MILLIARDLÅN I BOKS: For Hurtigruten, her representert ved M/S Roald Amundsen. Foto: Kleven Verft

Hurtigruten fikk sent onsdag på plass en milliard kroner i finansiering i det internasjonale lånemarkedet, skriver selskapet selv i en pressemelding torsdag.

Dermed er likviditeten sikret gjennom 2021 og inn i 2022.

– Vi gikk bunnsolide inn i krisen og har fra første dag vært tydelige på at vi skal komme enda sterkere tilbake. Det handler om 3.000 arbeidsplasser hos oss og milliarder i ringvirkninger langs hele norskekysten. Nå begynte tiden å renne ut og vi måtte lage vår egen krisepakke, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en kommentar.

Hurtigruten-sjefen peker på at finansieringen kommer med en rente på rundt 11 prosent.

– Det har blitt en dyr men helt nødvendig løsning. Vi har jobbet for å få på plass mer treffsikre ordninger med garantier og kriselån. Men selv om vi opplever bred politisk støtte, er det fortsatt ikke noen konkrete løsninger på plass. Vi kan ikke sitte stille og vente på en politisk løsning. Det ville ha vært uansvarlig av oss, sier Skjeldam.

Han kan fortelle at det har vært stor interesse blant internasjonale investorer for Hurtigrutens lån, «investorer som kjenner Hurtigruten godt og har stor tro på selskapets strategi for videre vekst».

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.