Diana Shipping sikret avtale verdt minst 64 millioner for newcastlemax-fartøy

Diana Shipping har inngått en befraktningsavtale med sveitsiske Engelhart CTP Freight for det 2012-bygde tørrlastfartøyet «Los Angeles», opplyser rederiet torsdag.

Partene er enige om en brutto dagrate på 14.250 dollar, minus 5 prosent i kommisjon til tredjeparter.

Avtalen har en varighet til minst 1. oktober 2021, og maksimalt til 31. desember 2021. Den trådte i kraft 6. juni, opplyses det.

Diana Shipping estimerer at avtalen vil gi samlede inntekter på cirka 6,77 millioner dollar brutto, minst. Det tilsvarer cirka 64 millioner kroner.

Fartøyet er på 206.104 dødvekttonn og sorterer innenfor newcastlemax-segmentet. Det er én av fire newcastlemaxer i Diana-flåten, som totalt består av 41 tørrlastskip.

Det Athen-baserte tørrlastrederiet er notert i New York, men har også et obligasjonslån notert på Oslo Børs. I New York er aksjen ned 4,5 prosent etter en drøy times handel, som gir et samlet fall på 42 prosent hittil i 2020.