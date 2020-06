Team Tankers vil bort fra Oslo Børs

Team Tankers har innkalt til et ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om avnotering av selskapets aksjer fra Oslo Børs. Det fremgår av en børsmelding fredag.

Styret anser fordelene ved notering som begrensede, og peker på manglende volum, en høy aksjonærkonsentrasjon, lav aksjekurs, kostnader og utfordringer tilknyttet selskapets M&A-muligheter.

Styret har fått indikasjoner om støtte fra aksjonærer som representerer mer enn 90 prosent av utestående aksjer i selskapet, og venter derfor at forslaget vil bli vedtatt.