DNB Markets om usikkerheten nå

Ocean Yield besluttet ved rapporteringen av førstekvartalstallene å redusere kvartalsutbyttet til 0,05 dollar pr. aksje. Basert på DNB Markets' estimater vil dette løfte egenkapitalandelen med 0,5 prosentpoeng pr. kvartal i tiden fremover.

Selskapet har fredag annonsert at de i forbindelse med transaksjonen med Aker vil løfte egenkapitalandelen med ytterligere 2 prosentpoeng. Ved utgangen av 1. kvartal lå egenkapitalandelen på 26,5 prosent, kun like over lånebetingelsenes krav om 25 prosent.

«Usikkerheten nå gjelder om denne bufferen vil bli benytter til å skrive ned verdien på andre fartøy i flåten eller for å utnytte identifiserte vekstmuligheter i markedet», skriver analytikerne i meglerhuset.

Kursen stengte torsdag på 22,45 kroner pr. aksje og basert på et krav til direkteavkastning i form av utbytte på 7 prosent, har DNB Markets en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 30 kroner.

Aksjen faller 0,9 prosent til 22,25 kroner på Oslo Børs fredag formiddag.

Danner joint venture

Torsdag gikk det frem at Aker Capital og Ocean Yield har inngått et joint venture for eierskap av oljetankere.

Aker Capital vil kjøpe 50 prosent av syv tankere fra Ocean Yield med langsiktige charter-avtaler, og betaler 10,2 millioner dollar for halvparten av aksjene i to nye holdingselskaper. Dette tilsvarer bokførte verdier.

Ocean Yield vil garantere for den seniorsikrede bankgjelden.

De syv tankerne fordeler seg med fire LR2-produkttankskip chartret til Navig8 Group og tre suezmaxere chartret til Nordic American Tankers.

Avtalen øker Ocean Yields egenkapitalgrad med mer enn to prosentpoeng.