Maersk guider

Basert på den siste markedsutviklingen, kombinert med kostnadstiltak på tvers av organisasjonen, regner ledelsen i Maersk med å presentere et justert EBITDA for 2. kvartal 2020 som er litt over nivået for 1. kvartal 2020. Da var det på 1,5 milliarder dollar.

Ledelsen skriver i en oppdatering at markedets etterspørsel i 2. kvartal 2020 utvikler seg gunstigere enn fryktet. Volumnedgangen er antatt å ligge i området -15 til -18 prosent i 2. kvartal, mens det opprinnelige var guidet en nedgang på -20 til -25 prosent.