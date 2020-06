KLAR FOR NYE INVESTERINGER: Trine og Atle Bergshaven kan se tilbake på et rekordår for familieselskapet Bergshav, som leverte et nettoresultat på 106,4 millioner kroner i fjor. Nå er rederen åpen for nye investeringer og bygger opp kapitalforvaltning som et eget virksomhetsområde i tillegg til shipping og eiendom. Foto: Eivind Yggeseth