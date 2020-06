Shippinggigant erklærer seg skyldig i kartellvirksomhet

Etter en etterforsking gjennomført av australske myndigheter ble i august i fjor anklagd for kartellvirksomhet knyttet til frakt av kjøretøyer, inkludert biler, lastebiler og busser til Australia mellom juni 2011 og juli 2012.

Aktørene som er innblandet i saken har ved flere tilfeller samarbeidet i stedet for å konkurrere. Det er ifølge loven ikke akseptert og beskrives som kartellvirksomhet.

Dette er kartellvirksomhet Et kartell eksisterer når selskaper er enige om å samarbeide istedenfor å konkurrere.

Kartellvirksomhet kan inkludere prisfiksing, dele markeder, rigge budrunder, kontrollere hvor mye som selges eller å begrense varer og tjenester i et marked. Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)

– Vi er fornøyde med at WWO erklærer seg skyldige. Det gjør at selskapet erkjenner sin rolle i dette kriminelle kartellet. Dette er blant de siste av en lang rekke kartellsaker som nå er nær ved å være løst, sier Rod Sims, sjef i Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).

Kartellet har også blitt etterforsket i flere andre områder, blant annet USA.

Unnskylder det hele

Da kartellvirksomheten først ble kjent i augst 2019, beklaget WWO det som hadde skjedd i en børsmelding.

«Selv om vi beklager at det har kommet til dette, er vi glade for at denne saken nå har startet sin formelle gang. Selskapet samarbeider med ACCC i etterforskningen og vil fortsette å jobbe med domstolen for å kunne konkludere. Denne nyheten utløser ingen endringer i Wallenius Wilhelmsens avsetninger», skrev selskapet i meldingen den gang.

WWO er den tredje aktøren i kartellet som har erklært seg skyldig. I 2016 erklærte Nippon Yusen Kabushiki Kaisha seg skyldig og ble dømt til å betale en bot på 25 millioner dollar, eller 239 millioner kroner. Kawasaki Kisen Kaisha var neste selskap ut i 2018 og fikk en bot på 34,5 millioner dollar, eller 329 millioner kroner.

Saken er blitt utsatt for straffutmåling på et senere tidspunkt, opplyses det.