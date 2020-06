Guidingen fra A.P. Møller-Mærsk var overraskende – Jyske Bank høyner kursmålet

NY KURS: Jyske Bank har endret på kursmålet for den danske shippinggiganten A.P. Møller-Mærsk etter rederiets egne estimatendringer tidligere denne uken.

Shippingkolossen A.P. Møller-Mærsk kom onsdag med nye estimater for andre kvartal.

Basert på utviklingen i markedet og kostnadsbesparende tiltak Mærsk har utført, venter frakt- og logistikkgiganten at justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) vil bli noe høyere enn i kvartalet før, da resultatet var på 1,5 milliarder dollar. Det betyr også at inntjeningen vil bli større enn i samme kvartal i fjor.

Rederiet trakk frem at etterspørselen i andre kvartal har vist seg å bli bedre enn fryktet, med lavere volumnedgang enn tidligere estimert.

Onsdag bykset Mærsks B-aksje 7,2 prosent, før den korrigerte ned 0,6 prosent til 8.152 danske kroner torsdag.

Jyske Bank tror imidlertid aksjen skal videre opp.

Overraskende guiding

Ifølge Ritzau Finans har Jyske Bank justert opp kursmålet for aksjen fra 7.500 til 9.000 danske kroner.

Anbefalingen deres for aksjen er imidlertid uendret på «hold».

«Både de gode fraktratene og containervolumene var delvis kjent fra før, men likevel kom deres positive forventning i andre kvartal 2020 som en overraskelse for oss. Det gjør at vi hever våre ebitda-estimater for 2020, 2021 og 2022 med henholdsvis 10 prosent, 6 prosent og 5 prosent», heter det i en Mærsk-analyse fra Jyske Bank fredag.

Mærsks B-aksje er i 10.30-tiden fredag ned 1,4 prosent til 8.040 danske kroner i København. Hittil i år har den falt 16 prosent.

Venter med helårsguiding

Mærsk estimerer at volumene vil vise en nedgang på mellom 15 og 18 prosent i andre kvartal. Tidligere var rederiets guiding et fall på mellom 20 og 25 prosent, som følge av covid-19-pandemien.

Shippinggiganten vil imidlertid ikke komme med noen ny helårsguiding ennå, ettersom det fortsatt er usikkert hvordan etterspørselen vil utvikle seg i andre halvår.

Regnskapet for andre kvartal offentliggjøres 19. august.