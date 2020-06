Tørrlastratene fortsetter å klatre – capesize har doblet seg på bare en uke

NY RATEOPPGANG: Et lastefartøy venter utenfor en Vale-terminal i Brasil for å hente jernmalm.

NY RATEOPPGANG: Et lastefartøy venter utenfor en Vale-terminal i Brasil for å hente jernmalm. Foto: Bloomberg

Baltic Dry-indeksen stiger videre fredag, for 16. dag på rad. Ifølge TDN Direkt viser indeksen fredag 1.555 poeng, en oppgang på 1,8 prosent for dagen. For bare en uke siden ble indeksen rapportert til 923 poeng.

Fredagens notering er den høyeste siden begynnelsen av desember i fjor.

Oppgang rund baut

Capesizesegmentet har stått for mye av den kraftige oppgangen i det siste. Fredag er den gjennomsnittlige capesize-raten imidlertid opp bare 0,9 prosent, til 25.511 dollar pr. dag.

Det utgjør likevel mer enn en dobling fra forrige fredag, da snittet lå på 12.410 dollar pr. dag.

Panamaxratene rapporteres opp 6,3 prosent til 9.267 dollar dagen.

Handysizeratene er opp 3,6 prosent til 4.567 dollar pr. dag.

Supramaxratene er opp 1,4 prosent til 7.230 dollar pr. dag.

12 år gammel rekord

Baltic Dry-indeksens historiske toppnivå er fra 20. mai 2008, da indeksen nådde 11.793 poeng.

I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry-indeksen ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.