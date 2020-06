Joakim Hannisdahl tror tørrlastrally fortsetter

I forrige uke skrev vi at analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities spådde en kraftig opptur i tørrlast.

Det var en treffsikker analyse, går det frem av Hannisdahls ukentlige rapport mandag.

«Capesize-eiere gleder seg over et velfortjent pusterom etter en lengre periode med lidelser», skriver han, og viser til en dobling av spotratene til 25.500 dollar dagen den siste uken.

«Dette gir rikelig med avkastning til aksjonærene», fortsetter analysesjefen.

Blant disse er John Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean, som har nesten 14.000 dollar dagen i cash breakeven-rate på sine capesizere.

– Brasil våkner til live

«I tillegg til høy aktivitet hos australske gruveselskaper, har brasiliansk jernmalmeksport virkelig våknet til live så langt i juni», skriver Hannisdahl.

Med lav innkommende trafikk til Brasil, estimerer han et betydelig tilbudsunderskudd av tonnasje for laster i juni og tidlig i juli – noe som allerede gjenspeiles i den seneste ukens kraftige oppgang i spotratene.

«Per nå indikerer våre satellittdata at det i juli kan bli enda færre capesizere tilgjengelige for Brasil-laster enn i juni. Dette kan drive spotratene over 30.000 dollar dagen hvis Brasil holder oppe eksporttakten på rundt 28 millioner tonn per måned», heter det videre.

«Men kortsiktige prognoser på inntjening er notorisk utfordrende, ettersom ting endrer seg fort», advarer Hannisdahl.

Øyner pene oppsider

Analysesjefen har kjøpsanbefaling på det meste av tørrlast, for eksempel Golden Ocean med kursmål 5,60 dollar (54 kroner på dagens kurser).

Mandag ettermiddag faller Golden Ocean 0,4 prosent til 39,68 kroner. Hannisdahl ser dermed en oppside på rundt 36 prosent fra dagens nivåer.

I 2020 Bulkers har analysesjefen et kursmål på 89 kroner. Denne aksjen stiger 0,7 prosent til 57,60 kroner så langt i dagens handel, noe som indikerer en oppside på 54-55 prosent.