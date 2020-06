Ledelsen i American Shipping kjøper aksjer med rabatt

I en børsmelding tirsdag skriver American Shipping at følgende har forpliktet seg til å kjøpe aksjer gjennom et intensivprogram for ledelsen:

Pål Lothe Magnussen, konsernsjef, kjøpte 20.000 aksjer

Morten Bakke, finansdirektør, kjøpte gjennom sitt investeringsselskap MB Capital AS 30.000 aksjer.

Leigh Jaros, controller, kjøpte 2.000 aksjer

Selskapet vil derfor kjøpe tilbake 52.000 aksjer som skal selges til de tre nevnte ovenfor. Prisen på aksjene vil være prisen selskapet betaler minus 20 prosent. I tillegg har aksjene en lock-up på tre år.

Tirsdag stiger aksjen 1,2 prosent til 25,9 kroner. Det vil si at aksjen har falt 16,6 prosent hittil i år.