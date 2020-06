Spetalen reduserer shortposisjonen i Frontline

Mandag 15. juni viste det seg at Øystein Stray Spetalen hadde gått short med én million aksjer i Fredriksens Frontline, noe som tilsvarte 0,51 prosent av selskapets aksjer. Frontline-aksjen stengte på 75,2 kroner mandag.

Gårsdagens shortregister, viste at Spetalen dekket inn shortposisjonen fredag 19. juni. Shortposisjonen er nå under 0,5 prosent, noe som er grensen for aktiv shorting.

Det betyr at det ikke vises hvor stor shortandel Spetalen sitter på. Derfor er det uklart om Spetalen har dekket inn hele shorten eller ikke.

Fredag 19. juni stengte Frontline-aksjen på 74,2 kroner. Dersom Spetalen dekket inn hele shorten, betyr det at han kan ha realisert en gevinst på omtrent én million kroner.

Tirsdag stiger Frontline-aksjen 3,2 prosent til 73 kroner. Hittil i år er aksjen ned 25,2 prosent, mens den er opp 15,3 prosent det siste året.