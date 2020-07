Baltic Dry fortsetter oppover – Capesize til ny årsrekord

Baltic Dry-indeksen er mandag opp 2,6 prosent til 1.794 poeng, ifølge The Baltic Exchange.

Tørrlastindeksen slet lenge på bunnen etter coronakrisen meldte sitt inntog i mars, men har siden midten av mai skutt rett i været.

Capesize-segmentet klatret 3,8 prosent til 30.778 dollar, og er med det over 30.000 dollar for første gang siden slutten av september i fjor. Panamax står på stedet hvil på 9.971 dollar, Handysize økte med 1,9 prosent til 5.139 dollar og Supramax var opp 0,2 prosent til 7.471 dollar.

På Oslo Børs merker tørrbulk-aksjene oppturen. Golden Ocean klatrer 1,8 prosent til 37,60 kroner. Jinhui Shipping stiger 1,1 prosent til 3,72 kroner. 2020 Bulkers er imidlertid ned 2,6 prosent til 52,20 kroner pr. aksje. Selskapet meldte tidligere i juni at det ikke vil utvide flåten ytterligere.

Clarksons Platou skrev i forrige uke at de forventer at myndighetene rundt i verden lemper på coronarestriksjonene vil ha en positiv påvirkning på fraktaktiviteten over de kommende månedene.