Green Yard Group overtar videre drift ved Kleven Verft

Green Yard AS

Green Yard AS ble stiftet 13. april 2018 og registrert i foretaksregisteret 14. mai 2018.

Selskapet eies av Feko AS, Ffs Marine AS og Lundevågen Invest AS med 33,33 prosent hver.

Styret består av eierne av de tre selskapene; John Willy Nilsen (styreleder), Hans Jørgen Fedog (adm. dir.) og Arne Marthinsen.

Green Yard hadde i fjor driftsinntekter på 34,7 millioner kroner, et driftsresultat på 3,8 millioner kroner, resultat før skatt på 3,5 millioner kroner og resultat etter skatt på 2,7 millioner kroner.

Av regnskapet for 2019 fremgår det at aksjekapitalen er på 2,4 millioner kroner og at egenkapitalen er på 5,2 millioner kroner.