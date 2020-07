Kleven-kontrakt kansellert

KANSELLERT: Kleven Verft har fått kontrakt kansellert. Foto: Per Eide

Administrerende direktør Kjetil Bollestad bekrefter kanselleringen overfor nettstedet Nett.no , men vil ikke utdype hvilke konsekvenser det vil ha for verftet at forsyningsskipskontrakten er kansellert.

Skipet var ett av to som var under bygging ved Kleven da verftet gikk konkurs 3. juli. Bollestad vil foreløpig ikke kommentere hvor mye verftet har fått betalt for jobben som er gjort med forsyningsskipet.

Klokka 10 er det allmøte ved Kleven verft. Til E24 vil ikke den nye eieren utelukke oppsigelser eller permitteringer.

(©NTB)