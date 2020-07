Okeanis Eco Tankers sikrer kontrakter til to suezmax-nybygg

VERY LARGE CASH CREATOR: «Nissos Santorini» er et av de åtte VLCC-skipene i Okeanis Eco Tankers-flåten. Skipet er på 319.000 dødvekttonn og ble levert fra byggeverftet i fjor sommer.

VERY LARGE CASH CREATOR: «Nissos Santorini» er et av de åtte VLCC-skipene i Okeanis Eco Tankers-flåten. Skipet er på 319.000 dødvekttonn og ble levert fra byggeverftet i fjor sommer. Foto: Okeanis Eco Tankers

Det Oslo-noterte tankrederiet Okeanis Eco Tankers opplyser i en oppdatering at det har sikret treårige kontrakter med et ikke navngitt oljeselskap til to nye suezmax-tankskip med oppstart etter levering i september.

I tillegg har rederiet sikret finansiering til de samme nybyggene gjennom en lånefasilitet på 103,2 millioner dollar. Kontant breakeven-raten ventes å være under 21.000 dollar pr. dag.

Rederiet opplyser også at det har refinansiert to suezmaxer med henholdsvis ABN Amro og BNP Paribas.

Bedre enn ventet

Okeanis gir også markedet en smakebit av hva rapporten for andre kvartal vil inneholde når den blir levert om en snau måned.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) beløper seg til mellom 53 og 54 millioner dollar. Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities forventet 53 millioner dollar.

I tillegg til høyere rater, var også kostnadene høyere enn Mørkedal så for seg. Effekten på estimatene blir derfor beskjeden.

De to VLCC-ene i spotmarkedet hadde en timecharterinntjening på 96.000 til 98.500 dollar pr. dag, mens suezmaxenes spotinntjening ble guidet til 53-54.000 dollar pr. dag.

Stor oppside



I tredje kvartal er seks VLCC-er leid ut til 43.100 dollar dagen, mens 62 prosent av dagene for VLCC-ene i spotmarkedet er dekket til 51.200 dollar pr. dag. For suezmaxene er 27 prosent av kvartalet dekket til 41.200 dollar, mens 49 prosent av Aframax-dagene er sluttet til 17.800 dollar.

«Vi ser på Okeanis som et bet med god risk/reward på grunn av lav verdsettelse, støtte fra utbyttet og den ventede forbedringen i markedet neste år», skriver Mørkedal i en oppdatering.

Han har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 14 dollar. Det tilsvarer 130 kroner og er mer enn det dobbelte av aksjekursen på 58,40 kroner fredag formiddag.