Nesten 100 millioner i underskudd for Diana Shipping

Det Athen-baserte, New York-noterte tørrlastrederiet Diana Shipping leverte time charter-inntekter på 40,98 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 55,4 millioner i samme periode i 2019.

Nedgangen i time charter-inntektene skyldes hovedsakelig reduserte inntekter som følge av salg av seks skip i 2019 og ett fartøy i 2020, men også på grunn av reduserte rater selskapet oppnådde for sine skip i løpet av kvartalet, fremgår det.

Tapte over 10 mill. dollar

Rederiet oppnådde et driftsresultat på minus 5,29 millioner dollar, ned fra 5,74 millioner i samme kvartal foregående år.

Resultat etter skatt kom inn på minus 10,79 millioner dollar, inkludert nedskrivninger på 2,56 millioner dollar. Det er en nedgang fra minus 1,3 millioner i andre kvartal foregående år, som inkluderte nedskrivninger på 2,77 millioner dollar.

Etter dagens kurs tilsvarer det et underskudd på 98 millioner kroner.

Resultat pr. aksje endte på minus 0,14 dollar, sammenlignet med minus 0,03 dollar i andre kvartal i 2019.

I første halvår har Diana Shipping oppnådd et underskudd på 113,6 millioner dollar, ned fra et overskudd på 1,68 millioner i første halvår i 2019. Det dundrende underskuddet skyldes at rederiet fikk et resultat etter skatt på minus 102,8 millioner dollar i første kvartal, som følge av nedskrivninger på 93,1 millioner dollar og et tap på 1,1 million dollar ved salg av fartøy.