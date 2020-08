Baltic Dry med vind i seilene

Baltic Dry-indeksen er onsdag opp 4,2 prosent til 1.317 poeng, ifølge The Baltic Exchange.

Tørrlastindeksen har siden midten av mai skutt rett i været, men har merket et fall de siste ukene.

Capesize-segmentet klatret hele 7,2 prosent til 17.721 dollar. Panamax var opp 3,1 prosent til 9.155 dollar, Handysize falt marginalt tilbake 0,3 prosent til 6.542 dollar og Supramax falt 0,8 prosent til 9.786 dollar.

På Oslo Børs merker tørrbulk-aksjene oppturen. Golden Ocean klatrer 9,1 prosent til 36,10 kroner. Star Bulk Carriers står på stedet hvil på 58,45 kroner, men siden Jinhui Shipping har falt 0,3 prosent til 3,59 kroner.

Pareto Securities har uttalt at «oppgangen vi har sett i Capesize-markedet kan ha vært for mye for snart».

Clarksons Platou har også skrevet at det forventer at lettelser i covid-19-relaterte nedstenginger rundt verden vil ha en positiv påvirkning på fraktaktiviteten over de kommende månedene. Nå som flere land stenger ytterligere ned kan dette være negativt for tørrlast i tiden fremover.