Nordea gjenopptar dekning på Frontline-aksjen

Analytikerne i Nordea Markets gjenopptar dekning med hold-anbefaling på Frontline-aksjen, kommer det frem av en aksjerapport. Meglerhuset mener fair value på aksjen er 72 kroner. Aksjen stiger 0,1 prosent til 75,7 kroner onsdag, noe som betyr at analytikerne mener aksjen er overpriset med 4,9 prosent.

For 2020 forventer Nordea Markets at Frontline vil levere et utbytte pr. aksje på 1,6 dollar, tilsvarende 14,3 kroner. Det betyr at utbytteandelen i 2020 vil være på 18,9 prosent. I 2021 forventes utbytteandelen å være på 1,4 prosent, før den stiger til 9,3 prosent i 2023.

Meglerhuset advarer samtidig mot at coronaviruset kan føre til at etterspørselen etter olje kan komme under press.

«Vi ser nå kapasitet som kommer tilbake til markedet, noe som legger press på ratene. En ny bølge av coronaviruset bremser den globale oljeetterspørselen ytterligere og nedgang i oljeproduksjon vil trolig føre til et svakt marked for råoljetankere», skriver meglerhuset i en aksjerapport.

Hittil i år har Frontline-aksjen stupt 22,4 prosent, mens den er opp 37,7 prosent det siste året.