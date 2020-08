Golar LNG gikk i dundrende underskudd for andre kvartal

DUNDRENDE UNDERSKUDD: Golar LNG, der Tor Olav Trøim sitter med en vesentlig posisjon, leverte tall for andre kvartal torsdag.

Golar LNG, der Tor Olav Trøim sitter med en eierandel på 5,4 prosent, gikk på et dundrende underskudd for andre kvartal.

Til tross for at selskapet oppnådde sterkere driftsinntekter enn tilsvarende periode i fjor, fra tidligere 96,75 millioner dollar til 102,24 millioner dollar, gikk bunnlinjen fra vondt til verre.

Resultat etter skatt endte nemlig på negative 155,63 millioner dollar, ned fra negative 112,68 millioner dollar for fjorårets andre kvartal.

Aksjen har fått hard medfart i år, og er per dags dato ned over 31 prosent for året.

Hensikt å konvertere intensjonsavtale

Det ble mot slutten av juli kjent at et joint venture mellom Golar LNG og Stonepeak Infrastructure Partners har inngått en intensjonsavtale om å utvikle den første LNG-terminalen nord i Brasil sammen med Hydro. Prosjektet vil muliggjøre levering av LNG til Hydros raffineringsanlegg Alunorte.

– Dette er en deal vi har jobbet med i fire år, så sånn sett er den viktig, men enda viktigere for det vi skal gjøre utenfor Hydros kraftstasjon, hevdet da Tor Olav Trøim.



Nå heter det i rapporten at Golar LNG har til hensikt å konvertere intensjonsavtalen joint venture-selskapet Golar Power inngikk med Norsk Hydro. Samtidig vil ikke FLNGen «Gimi» bli ferdigstilt innen opprinnelig plan. Det skriver TDN Direkt.