Okeanis Eco Tankers leverte en markant omsetnings- og resultatvekst

Okeanis Eco Tankers kunne for andre kvartal vise til en vanvittig omsetningsvekst. Selskapet oppnådde driftsinntekter på 81,4 millioner dollar, opp fra 19,6 millioner dollar for tilsvarende periode i fjor.

Det heter i rapporten av årsaken til den massive omsetningsveksten er en økning på 92 prosent for antall dager skipene opererte, i tillegg til en økning på 156 prosent for flåtens daglige TCE-rate.

Driftsresultatet økte til 46,6 millioner dollar, fra 3,8 millioner dollar for fjorårets andre kvartal.

Shippingselskapet leverte et resultat etter skatt på 37,1 millioner dollar, opp fra negative 3,6 millioner dollar, hvilket betydde at resultat pr. aksje endte på 1,15 dollar. Til sammenligning endte resultat pr. aksje på negative 0,11 dollar for tilsvarende periode i fjor.

Selskapet foreslår nå et utbytte på 0,75 dollar pr. aksje, som skal utbetales 2. september.