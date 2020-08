«BELLA»: Amerikanske myndigheter har bekreftet at de har stanset fire tankskip på vei fra Iran til kriserammede Venezuela, inkludert «Bella».

«BELLA»: Amerikanske myndigheter har bekreftet at de har stanset fire tankskip på vei fra Iran til kriserammede Venezuela, inkludert «Bella». Foto: NTB Scanpix

Justisdepartementet sier at det var over 1 million fat olje på de fire skipene, og at USA sammen med andre aktører sto bak operasjonen.

USA utstedte allerede i forrige måned en ordre om å stanse de fire skipene «Bella», «Bering», «Pandi» og «Luna».