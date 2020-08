Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers har tjent nær 800 millioner på et halvt år

TJENER PÅ TANK: Skipsreder Herbjørn Hansson (t.v.). Her med investor Egil Stenshagen under Investordagen for to år siden.

TJENER PÅ TANK: Skipsreder Herbjørn Hansson (t.v.). Her med investor Egil Stenshagen under Investordagen for to år siden. Foto: Foto: Iván Kverme

– Jeg vil si én ting og det er at jeg er veldig fornøyd med resultatet. Vi er inne i en usedvanlig positiv utvikling, sier konsernsjef og styreleder Herbjørn Hansson i Nordic American Tankers (NAT).

Skipsrederen fra Sandefjord satt i et møte da Finansavisen tok kontakt, og hadde derfor knapt med tid til å kommentere rapporten for andre kvartal, som ble lagt frem mandag.

– Den taler for seg selv, sier han.

Det knallsterke markedet for rederiets 23 suezmaxer gjør at pengene renner inn.

I andre kvartal satt rederiet igjen med 49,2 millioner dollar - 436 millioner kroner - på bunnlinjen, opp fra 39,5 millioner dollar i første kvartal.

Årets to første kvartaler har dermed gitt et samlet overskudd på nær 800 millioner kroner.



NORDIC AMERICAN TANKERS (Mill. USD) 2.kv./20 2.kv./19 Driftsinntekter 93,7 30,7 Driftsresultat 57,7 - 4,9 Resultat etter skatt 49,2 - 15

Ratefall

Hansson elsker utbytter. Og jo bedre marked, desto høyere utbytter blir det.

For andre kvartal mottar aksjonærene 0,20 dollar pr. aksje i det som er det 92. utbytte på rad. Det er opp fra 0,14 dollar pr. aksje i første kvartal og 0,01 dollar i andre kvartal i fjor.

Flåten oppnådde i andre kvartal en gjennomsnittlig timecharter-inntjening på 48.400 dollar pr. dag, 4.300 dollar høyere enn i det foregående kvartalet.

«Inn i tredje kvartal ser vi at 2020 vil bli et god år for NAT. Det samme vil 2021 bli», skriver Hansson i rapporten.

Rederiet kommer ikke med guiding for tredje kvartal, men som Finansavisen skrev mandag, har tankratene falt kraftig siden toppnivåene på godt over 100.000 dollar for noen måneder siden.

Ifølge Clarksons Platou Securities er de vektede snittratene for suezmaxer nå nede i rundt 13.000 dollar pr. dag - ned 20 prosent bare den seneste uken.

Oppmuntrende signaler

Hansson nevner ikke ratefallet i rapporten, men påpeker i stedet som vanlig at det som er bra for verdensøkonomien og verdenshandelen, er bra for råoljetank.

«En lav oljepris er bra for verdensøkonomien og fungerer som stimuli for gjeninnhentingen etter de siste måneder med virus-nedstengning. Vi ser oppmuntrende signaler til bedre asiatiske økonomier, noe som lover bra for verdensøkonomien og tankmarkedet fremover», skriver han.

Pr. 17. august hadde selskapet en kontantbeholdning på 144 millioner dollar, mens den langsiktige gjelden ved utgangen av juni var på 318,9 millioner dollar.

Siden slutten av 2018 er gjelden redusert med mer enn 110 millioner dollar.

Store svingninger

Etter å ha bunnet på under 2,50 dollar i midten av mars, steg NAT-aksjen fort til årets foreløpige toppnotering på 7,34 dollar i slutten av april.

Da hadde Hansson nettopp vært på CNBC-programmet Mad Money, hvor han uttalte at han aldri har sett et så sterkt marked. Suezmax-ratene peaket på over 100.000 dollar.

- Vi tjener mye penger nå og styrker balansen vår betydelig. Jeg har aldri sett et så sterkt marked, og jeg har vært her en liten stund, sa skipsrederen til millioner av tv-seere.

Sønnen, den Monaco-baserte investoren Alexander Hansson, kjøpte i slutten av mars 350.000 NAT-aksjer til kurs 2,92 dollar og timet dermed investeringen bra. Alexander Hansson, som også er styremedlem, økte i juni beholdningen med ytterligere 50.000 aksjer til kurs 4,11 dollar.

Fredag sluttet aksjen på 4,50 dollar i New York.

Clarksons Platou Securities har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 6 dollar. Cleaves Securities tror på motsatt utvikling og anbefaler salg med et kursmål på 1,4 dollar.